Open Air výstava Výtvarníci Unijazzu

Zábradlí lemující areál břevnovského klubu Kaštan – scéna Unijazzu hostí pozoruhodnou výstavu: celkem dvacet autorů se zapojilo do projektu spolku Unijazz a poskytlo svá díla vytvořená prostřednictvím nejrůznějších výtvarných technik. Protože ze známých důvodů anticovidových opatření není možné navštěvovat výstavy ve vnitřních interiérech, všechna díla expozice s názvem VÝTVARNÍCI UNIJAZZU jsou vystavena prostřednictvím reprodukcí přímo na chodníku, a k dispozici ve veřejném prostoru tak bez návštěvních hodin komukoli z příchozích. K vidění zde budou přinejmenším do konce května.



Klub Kaštan – scéna Unijazzu, najdete na Bělohorské ulici na místě někdejšího zájezdního hostince U Kaštanu, domu s dlouhou a bohatou historií. Venkovní výstava Výtvarníci Unijazzu je k vidění na dvaceti velkoformátových deskách: každá z nich nabízí jednu z reprodukcí děl výtvarníků, z nichž mnozí jsou známí i jako hudebníci, a všechny je spojuje vztah ke spolku Unijazz – sdružení pro podporu kulturních aktivit, který už řadu let provozuje břevnovský Kaštan.

Mezi vystavujícími jsou jak známí a respektovaní umělci, tak i nadšení amatéři, pro které je výtvarná tvorba jen jednou z forem vyjádření. Na jedné výstavní ploše se tak sešli Marcel Bárta, Marek Brodský, Milan Cais, Vendula Chalánková, Michal Cihlář, Richard Fischer-jr., Karel Haloun, Jiří Janda, Viktor Karlík, Jakub König, Karel Malík, Petr Nikl, Ivan Prokop, Magdaléna Roztočilová, Jakub Špaňhel, Karel Šuster, Jarda Svoboda, Martina Trchová, Vlasta Třešňák a Martin Velíšek.

Všechny tyto osobnosti se nějakým způsobem protnuly s dlouholetým fungováním Unijazzu, ať už to bylo na hudebních pódiích, na výstavách v Čítárně Unijazzu či v rámci Unijazzem pořádaném boskovickém festivalu, a v neposlední řadě pak při spolupráci s Kulturním magazínem UNI, za jehož vydáváním Unijazz také stojí.

Pokud výstava přežije ve zdraví, bude u Kaštanu k vidění minimálně do konce května.

Podle možností postupného uvolňování se také připravuje na druhý květnový týden přímo samotnými autory komentovaná prohlídka celé výstavy.