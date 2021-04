LIVE stream - Eliška Perglerová / Nebezpečný odstup / Pragovka Gallery Entry

Pragovka Gallery srdečně zve na otevření výstavy Nebezpečný odstup umělkyně Elišky Perglerové. Kurátorkou výstavy je Šárka Zahálková. Vernisáž výstavy proběhne společně s dalšími výstavami druhého bloku cyklu Ekologická úzkost ve čtvrtek, 18. 3. 2021 v 18:00, sledujte ji s námi online na facebooku Pragovka Gallery. Výstava potrvá do 22. 4. 2021.

Vernisáž výstavy > http://bit.ly/verniekouzkostII

VÝSTAVA bude K NAHLÉDNUTÍ PŘES OKNA GALERIE, když budete mít cestu kolem a stavíte se na kávu v Kafe Pragovka, neváhejte využít i této možnosti menší ochutnávky výstavy a naopak.

Procesuální site specific výstava umělkyně Elišky Perglerové jako by byla vstupem do zhmotnělé představy, snad snu či volného sledu vzpomínek. Seskupení prostých tvarů je současně shlukem těžko popsatelných architektur, vytvářejících prostředí, které je stejně tak zemité jako efemérní. Jeho těžká uchopitelnost, nepředvídatelnost a nestabilita vytváří napětí a dojem jakéhosi rituálu, či očistné cesty z nevědomí do uvědomění si svých obav, úzkostí a strachů a jejich příčin.

DĚKUJEME: panu Jiřímu Klímovi za poskytnutí nepálených cihel, firmě Mlýn Perner za smetky světlé a tmavé mouky a firmě Breadway za pomoc při logisitce!

