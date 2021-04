LIVE stream - On-line koncert Moravské filharmonie Olomouc

Ve čtvrtek 29. dubna 2021 od 19:00 hodin se uskuteční on-line koncert Moravské filharmonie Olomouc, která si jako mimořádného hosta do olomoucké Reduty přizvala světově proslulého hobojistu Viléma Veverku. Moravskou filharmonii Olomouc bude řídit Jakub Klecker a ve světové premiéře zazní koncert pro hoboj a orchestr Over the Horizont Zdeňka Merty, který 25. dubna slaví sedmdesátiny. Koncert bude vysílán on-line přes Facebook, web a YouTube kanál Moravské filharmonie Olomouc a natáčet ho bude Český rozhlas pro vysílání stanice D-Dur, které je naplánováno na 8. května od 20:00 hodin.

Vilém Veverka nečekaně ke koncertu dodává: „Před třemi týdny jsem si zlomil malík na levé ruce, následovala malá operace, která přinesla do postiženého prstu tři opěrné dráty, jež by mi měli vyndat začátkem května. Přesto jsem se rozhodl se nevzdávat a i s tímto handicapem vystoupit. Vyžaduje to trochu jiný přístup k nástroji a samozřejmě mě to limituje, ale mám pevnou vůli Mertovu skladbu zahrát v plném nasazení.“

Zdá se, že potřeba překračování hranic je u Viléma Veverky zakódována někde hluboko v jeho DNA. Dokazuje to i na svém nejnovějším albu Next Horizon, kde vedle sebe poskládal klasiku, filmovou i populární hudbu. Album se hned po vydání a na přelomu nového roku drželo několik týdnů mezi nejprodávanějšími nahrávkami v žebříčku IFPI-ČR.