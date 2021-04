LIVE stream - Fuj je to!

Haryk je moc milý pejsek. Rád si hraje, rád lumpačí. Jediné, co doopravdy nemá rád, je koupání. Nemá ho rád tak moc, že se jednou, když zaslechne šplouchání vody ve vaně, rozhodne utéct. Venku je spousta zábavy! Ale něco tu přeci jen chybí – jeho rodina. Kdo se to vrací domů? Haryk? Ne. Je to pejsek, ušmudlaný tak, že by ho jeho vlastní páníček nepoznal…

LIVE stream

režie: Michaela Homolová

scéna, kostýmy a loutky: Hza Bažant

hudba: Filip Homola

dramaturgie: Daniela Jirmanová

realizace videomappingu: Jiří Philipp

hrají: Aneta Červená, Karel Růžička a Ondřej Beseda