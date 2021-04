LIVE stream - Czech contemporary circus showcase

Věnujte poslední dubnový týden českému novému cirkusu a nebudete litovat!

Czech Contemporary Circus Showcase vám přináší celkem 20 jedinečných projektů, které vznikly a nebo právě vznikají z „pera“ českých tvůrců. Pětičlenná porota je vybrala z celkem 37 přihlášených projektů. Objevíte jak mladé cirkusáky, absolventy cirkusových škol , kteří se nebojí experimentovat, tak velké produkce již známých skupin.

Během týdne Vám po registraci umožníme online shlédnout představení, která již měla premiéru, nebo navštívit zkušebny našich souborů a nahlédnout do kreativních laboratoří jednotlivých souborů.

Veronika Štefanová připravuje živý diskusní pořad se všemi umělci. Zároveň Vám v programu umožníme online-živé setkání s umělci.

Vybrané umělecké skupiny a projekty

Alžběta Tichá - Stav

Balancealots (Aleš Hrdlička a Hannah Lennox) - Link the Click

Blackout paradox - Shamaniac

Blaha, Stárková, Menoušek - LAVABO

Bratři v tricku - The Trick Brothers - Běžkařská odysea / Skiing Odyssey

Cie Pieds Perchés - OK(N)o

Cirk La Putyka - Kaleidoscope

Cirk La Putyka – Runners (plánovaná premiéra, červen 2021)

Cirkus TeTy - Voyeurky (plánovaný premiéra, červen 2021)

Eliška Brtnická - HANG OUT

Eliška Brtnická – Fish Eye

Filip Zahradnický - Collection of Sceptical Pleasures

Holektiv - Vrány / Crows (plánovaná premiéra květen 2021)

Jonatán Vnouček a Michaela Stará - JOHNNY & JENNY

Losers Cirque Company - KOLAPS

Losers Cirque Company – Konkurz (plánovaná premiéra, červen 2021)

MansterVille - The Propane Punk Circus

Ondřej Holba - And Who Is Useless Now?

SQUADRA SUA - Přecházení / Across

Viktor Černický - PLI

Pořádá CIRQUEON – Centrum pro nový cirkus ve spolupráci s festivalem LETNÍ LETNÁ.