Petřín - průvodce v mobilní aplikaci

Petřínská „Eiffelovka“ je chloubou a pýchou Prahy, otevírá se odtud nezapomenutelný panoramatický výhled na Zlatou Prahu!

Petřín pěšky

Petřínská „Eiffelovka“, fungující observatoř, nádherný Růžový sad a sochy. To vše a ještě mnohem víc najdete na svazích petřínského kopce. Ale především za sebou zanecháte rušné město a ponoříte se do ticha, osvěžujícího chládku a samoty pohádkových lesních cestiček Petřína.

To nejzajímavější, co vás čeká

Zelený kopec v samém centru Prahy, kdysi centrum chrámů ohnivého boha Peruna, se v 19. století stal poutním místem po křesťanských svatyních…

Víte, na Petříně je mnoho starých památníků. Ale jeden z nich ‒ „Památník obětem komunismu“ ‒ byl odhalen v roce 2002. S dávným středověkem ho spojuje jen strašlivá devalvace lidského života…

Navštivte kostel svatého Vavřince a zjistíte, čemu se říká „Slzy svatého Vavřince“.

Při procházce Křížovou cestou můžete vidět a snad i pocítit, co musel zakusit Ježíš, uvidíte kapli Božího hrobu a kapli Kalvárie.

Samozřejmě můžete jít do Zrcadlového bludiště. Zvenku vypadá jako obyčejný malý hrad, ale jakmile budete uvnitř, ocitnete se v nekonečném prostoru křivých zrcadel, kde si můžete užít spoustu zábavy.

Petřínská rozhledna – je přesnou kopií Eiffelovy věže a tajemství její výstavby se skrývá také ve vaší cestě po petřínském kopci.

Pokud chcete pozorovat hvězdy nebo si na památku koupit kousek meteoritu, nachází se zde hvězdárna. Určitě se dozvíte o osudu českého hrdiny a pochopíte, proč právě na jeho počest byla pojmenována celá hvězdárna.

A samozřejmě si užijete vůni 10 000 růží, protože na Petříně je největší Růžový sad v Praze. Vyhlídková terasa na Petříně vám nabídne nádherný výhled na Zlatou Prahu a rybníky, vodopády, letní palác v zahradě Kinských a fontána Propadliště času vám poskytnou nezapomenutelnou romantiku pražských letních večerů a kouzlo pohádkové zimní Prahy

Tajemství a hádanky Prohlídky

Na Zemi se už už řítí Perunovo prokletí: asteroid je tak blízko Země, že hrozí zničení Petřína, Prahy a všeho, čeho se jeho smrtící hořící úlomky dotknou. Na záchranu Petřína se vrhly mimořádné síly: mladá astronomka Irenka a sám svatý Vavřinec. A opravdu moc potřebují vaši pomoc: je třeba vyluštit podivné hádanky starodávného rukopisu hvězdopravce Michala, který přišel s receptem na záchranu. Existuje však jedno tajemství, bez kterého recept nebude fungovat…

Jste připraveni splnit všechny naše úkoly, hádanky a rébusy, postavit se zuřivosti pohanského boha a probudit v něm lidskost? Koneckonců, je to to jediné, co může zachránit svět před kosmickou katastrofou…

Hlavní pamětihodnosti

„Památník obětem komunismu“

Lanovka (duben–říjen 9.00–23.30, listopad–březen 9.00–23.20, v březnu a v říjnu mohou být v provozu až 14denní přestávky)

Seminářská zahrada

Památníky Jana Nerudy, Vítězslava Nováka, Karla Hynka Máchy

Magická jeskyně (11.00–22.00, placený vstup)

Restaurace „Nebozízek“ (11.00–23.00)

Kostel svatého Vavřince

Kapličky Křížové cesty

Kaple Božího hrobu

Kaple Kalvárie

Zrcadlové bludiště (listopad‒únor 10.00–18.00, březen, říjen 10.00–20.00, duben‒září 10.00–22.00, placený vstup)

Petřínská rozhledna (listopad–únor 10.00–18.00, březen, říjen 10.00–20.00, duben‒září 10.00–22.00, placený vstup)

Observatoř (placený vstup, přesnou otevírací dobu najdete na stránkách observatoře)

Růžový sad

Zahrada Květnice (duben, září 9.00–19.00, květen–srpen 9.00–20.00, říjen 9.00– 18.00, listopad–březen zavřeno)

Hladová zeď a bastion

Vyhlídková terasa na Petříně

Rybníčky a vodopády Zahrady Kinských

Kostek archanděla Michaela (Kostel byl 28. 10. 2020 z velké části zničen požárem a je nepřístupný.)

Letohrádek Kinských (út–ne 10.00‒18.00, pondělí zavřeno, vstup do muzea placený)

Fontána „Propadliště času“

Začátek Prohlídky

Zastávka tramvaje „Újezd“. Do zastávky jezdí tramvaje: 9, 12, 20, 22, 57, 58, 59.

Nabízíme vám dvě podobné trasy:

První varianta

Je plánovaná jízda lanovkou («Petřín lanovkou»). Jízdenka na ni stojí stejně jako na jakoukoli jinou městskou hromadnou dopravu v Praze. Můžete si ji koupit v automatu před nástupem na lanovku nebo použít tu, kterou jste si koupili v tramvaji, pokud čas nevypršel. Na lanovku lze použít také pražské předplatné.

Druhá varianta

Pokud lanovka nefunguje nebo se vám nechce stát ve frontě, je tu možnost vyjít nahoru pěšky. Dozvíte se mnoho zajímavostí o půvabných zahradách, obzvlášť krásných v letním období, o sochách slavných Čechů, kterých je na svazích Petřína mnoho, můžete si dát skleničku piva na vyhlídkové terase restaurace Nebozízek, a co je obzvlášť zajímavé, navštívit Magickou jeskyni! Výstup pěšky trvá asi 30‒40 minut. Během té doby se vám otevřou jedny z nejlepších panoramatických výhledů na „Zlatou“ Prahu!

