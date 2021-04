Vývoj lidstva z pohledu evoluční parazitologie | Webinář

Koevoluční zápas mezi parazity a jejich hostiteli možná zní jako zápletka hororového filmu, ale ve skutečnosti jde o ústřední téma doprovázející celou biologickou evoluci. Tento zápas vedl ke vzniku mnoha klíčových vlastností dnešních organismů, ale byl i příčinou velkého procenta biologických druhů. Co si však můžeme představit pod pojmem parazit? Musí parazit hostitele ovlivňovat jen negativně? Jaký vliv mají paraziti na biodiverzitu a jak souvisí s hromadným vymíráním? Může před parazity chránit sexualita?

Co znamenají pro lidi a jejich patogeny a jakým způsobem mohou zasáhnout do našich osudů v budoucnu? Může být parazitem i nás domácí mazlíček? Odhalte nenahraditelnou úlohu, kterou paraziti hrají v dějinách lidského druhu, ale i všeho, co je na této planetě živé, ve fascinující přednášce uznávaného vědce a evolučního biologa Jaroslava Flegra! Jaroslav Flegr je uznávaný český vědec a vysokoškolský pedagog, jenž se ve svém výzkumu zaměřuje na biologickou evoluci, především v oblastech etologie, parazitologie a evoluční psychologie. Působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Dlouhodobě se zabývá výzkumem parazita Toxoplasma gondii a jeho vlivům na lidské chování. Za výzkum toxoplazmózy získal v roce 2014 Ig Nobelovu cenu. Také je autorem teorie zamrznuté evoluce a zamrznuté plasticity, kterou popisuje ve stejnojmenné publikaci oceněné cenou Magnesia litera. Je autorem více než 160 odborných prací evidovaných v databázi Scopus a celkem 8 monografií populárně-vědeckého žánru.