Urban Talks: Edward Glaeser (US)

Edward Glaeser, profesor ekonomie na Harvardu a jeden z nejvýznamnějších ekonomů města, strávil několik dekád definováním role města v lidských životech. Své poznatky shrnuje v přelomové knize Triumph of the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier, která zcela mění pohled na města a tvrdí, že města podporují silné stránky lidí. Ve své knize vás Glaeser vezme na světovou tour městských ekonomik.

Na podzim se autor chystá vydat novou knihu Survival of the City: Living and Thriving in an Age of Isolation. Ta mapuje, jak se města proměnila a dále promění ve vztahu k současné pandemii. Každá krize vždy přinesla posun v kvalitě života. Města teď stojí na rozcestí, mohou se vrátit tam, kde byla před rokem 2020, nebo udělat krok vpřed. Jak se ale mají změnit a kde se máme poučit? Ptát se bude novinář a šéfredaktor deníku E15, Nikita Poljakov.