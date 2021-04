Velké změny Prahy: Vltavská filharmonie

Mezi kulturní síně hlavního města by se měla zařadit stavba, která bude kapacitou i technickými kvalitami odpovídat koncertním sálům 21. století. Stane se také iniciátorem rozvoje zanedbaného území Bubny–Zátory. V dalším z večerů série Velké změny Prahy se budeme věnovat budově Vltavské filharmonie. Kde přesně by měla stát? Jaké doporučení ohledně její stavby nám dal dánský ateliér Henning Larsen? Kde v zahraničí se můžeme inspirovat? Jak probíhají přípravy na mezinárodní architektonickou soutěž? Kolik by měla mít sálů a jakou hudbu v nich uslyšíte?