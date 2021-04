Up in the Sky + dernisáž festivalu neviditelného filmu / online

Doprovodného programu už bylo dost. Místo přednášky nebo procházky výstavou si s námi pojďte zastřílet. V den dernisáže se spustí server Counter strike: Global offensive s unikátní "leteckou" mapou vytvořenou přímo pro tuto příležitost, kam se budete moct připojit a společně s autorem a několika dalšími si zahrát. Zároveň ukončíme Festival neviditelného filmu a společně s Leou Petříkovou a Maro Hajrapetjan vplujeme do surrealistických světů Alice Rahon. Výstavu je možné zhlédnout skrze výlohu galerie. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Pragovka Gallery se nachází v přízemí 2. zálivu Pragovky. Objekt je od centra vzdálen 15 min. Metro B – Kolbenova, tram č.16 – Poštovská. Na základě vládních nařízení bude galerie přístupná pouze zvenčí a online. Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, Státním fondem kultury, městskou částí Praha 9.

