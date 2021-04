LIVE stream - První kosmonaut

Dne 12. dubna 2021 uplyne 60 let od okamžiku, kdy lidé zpřetrhali okovy pozemské gravitace a člověk poprvé vzlétl do vesmíru. Přestože od té doby vzlétli do kosmu lidé více než tisíckrát, zůstane Jurij Alexejevič Gagarin navždy tím prvním, který nás do něj pozval.

U příležitosti tohoto světového výročí připravilo Planetum rekonstrukci historického letu kosmické lodi Vostok 1, která se stala prvním pilotovaným tělesem, jež obletělo naši planetu.

V pondělí 12. dubna 2021 odstartuje v 18:00 z pražského planetária věrná replika kosmické lodi Vostok 1 s kosmonautem na palubě.

Na rozdíl od ostatních světových muzeí se pražské planetárium po svém zpřístupnění veřejnosti stane jediným místem na světě, kde budou moci návštěvníci na vlastní kůži zažít pocit, s jakým se člověk vydal do vesmíru.

Průběh letu bude přenášen do řídicího střediska, v němž si o něm bude s Milanem Halouskem, předním odborníkem na kosmonautiku, povídat náš moderátor Jan Spratek.

Přenos na FB Planetum

Přenos na YouTube Planetum