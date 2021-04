Současná japonská animovaná kinematografie | Webinář

Někdy filozofické, sem a tam humorné, občas emočně devastující, ale vždy do detailů promyšlené a vizuálně ohromující. Anime je jednoduše důkazem, že japonská představivost, kreativita a estetické cítění nemají na světě obdoby. Propadli jste mu i vy a toužíte se dozvědět, co se děje v zákulisí vašich oblíbených seriálů? Anebo vás tento fenomén zaujal a chtěli byste zjistit, kde s jeho sledováním začít? Ponořte se do kouzelných příběhů ze země vycházejícího slunce a navštivte světy vzdálené či vymyšlené v přednášce japanologa a nadšence Tadeáše Jojka! V jeho zábavném webináři se společně dozvíme, jaké žánry právě letí a jaké se postupně stahují do ústraní, kdo jsou nadějní režiséři, formující podobu současné anime scény, na které nové anime se skutečně vyplatí dívat, a zjistíme, že vášeň pro moderní anime nemusí končit jen u Naruta nebo Dragon Ballu!

Bc. Tadeáš Jojko

je bakalář japanologie, student mediálních studií na Univerzitě Karlově a aktivní fanoušek všeho, co se týká Japonska, japonské kultury a anime. Ve svém volném čase píše články na téma anime, překládá anime pro překladatelskou zájmovou skupinu, kterou sám vede, přednáší na conech a tvoří videa na svém youtube kanálu Meon, týkající se témat spojených s anime, mangou, animací, Japonskem, Asií nebo hrami.