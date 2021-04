LIVE stream - Moje kino LIVE - Mistr

Vítáme vás v našem kině u vás doma. Protože vás chceme potkávat a dělat dál společně to, co nás baví, vymysleli jsme pro všechny kinofily Moje kino LIVE.

Jak to funguje? Vyberte si, kolik za vstupenku na daný film můžete utratit. Kupte si ji, jako byste si kupovali lístek do kina. Pokud si vstupenku koupíte s předstihem, odkaz na stream vám zašleme 30 minut před začátkem vysílání. Díky tomu si můžete naplno užít chat před filmem. Předprodej končí ve 20:20. Pokud si vstupenku zakoupíte po 20:00 dostanete e-mail s odkazem nejpozději 5 minut před projekcí.

V online kině platí tato pravidla: Nasát atmosféru našeho kina můžete už 30 minut před začátkem představení. Během projekce si můžete povídat prostřednictvím chatu. Po filmu můžete ještě probrat dojmy a filmové zážitky. Kdo nechce, chat používat nemusí, lze ho i vypnout.

Našimi projekcemi se budeme snažit navodit atmosféru kinosálu se vším, co k němu patří. Čekají vás úvody, reakce diváků, společnost přátel, a zároveň můžete podpořit své oblíbené kino v nelehké době. Hezky se oblečte, těšíme se

USA, začátek 50. let. Vojáci po návratu z fronty bojují se svými poválečnými traumaty a snaží se začlenit do běžného života. Jedním z nich je i Freddie Quell (Joaquin Phoenix), který se marně pokouší notnými dávkami vlastnoručně namíchaného alkoholu ovládnout svoje běsy. S každým nervovým výbuchem se propadá stále níž a postupně se stává bezprizorním psancem. Shodou náhod se setkává s charismatickým Lancasterem Doddem (Philip Seymour Hoffman), který je právě se svou oddanou ženou (Amy Adams) a skupinou svých věrných příznivců na cestě do New Yorku, kde hodlá světu představit své nové učení. Lancaster Dodd, svým okolím nazývaný „Mistr“, je Freddieho živelností fascinován a ujímá se jeho „léčby“ podle vlastní teorie, která se má již brzy stát impozantní vírou. Mezi oběma muži vzniká velmi silné a neobyčejné pouto. Předlohou pro postavu Mistra byl skutečný zakladatel scientologické církve L. Ron Hubbard, což vzbudilo u části americké veřejnosti vlnu nevole. Působivý snímek o víře, závislosti, hledání vnitřní svobody a manipulaci je dalším originálním epickým dílem režiséra Paula Thomase Andersona (Magnolia, Až na krev, Opilí láskou), zkoumajícího zásadní fenomény amerických dějin.