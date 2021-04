Příměstský rybářský tábor pro děti 8-15 let

DATUM KONÁNÍ: 19.-23. 7. 2021

ZAČÁTEK AKCE: 08:00

KONEC AKCE: 17:00

ADRESA: Tyršův dům Praha 1

Příměstský rybářský tábor udělá z každého dítěte od 8 do 15 let skutečného rybáře či rybářku! Kdo projde přípravou pod vedením Patrika a Jardy a udělá závěrečnou zkoušku, získá též členství v Českém rybářském svazu. Dopřejte nevšední zážitky spojené s rybolovem a přírodou Vašim dětem. Náš příměstský tábor nabízí bohatý program zaměřený na vše okolo rybaření. Děti se tak seznámí pod vedením zkušeného rybáře hravou a srozumitelnou formou s různými technikami lovu, přípravou rybolovného místa, krmením, vázáním koncových montáží a dalšími dovednostmi. To vše v krásném prostředí okolo rybníků a řek spojené s dalšími zábavnými aktivitami, hrami a koupáním. Tábor je vhodný jak pro začátečníky, tak i zkušenější rybáře a rybářky. Vlastní prut podmínkou.

Cena včetně krmení ryb i dětí, pití a jízdného 4 900 Kč

Vedoucí:

Patrik Vojtíšek je povoláním herec a vášnivý rybář s 40letou praxí. Ovládá téměř všechny techniky rybolovu jak na řekách, tak na stojatých vodách, které vyhledává po celý rok. Specializuje se na feeder a kaprařinu, avšak v pozadí nezůstává ani přívlač či lov dravých ryb různými technikami. O rybaření mluvil např. v Rádiu Junior Českého rozhlasu či na přednášce pro základní školu. Kromě lovu umí rybu i skvěle připravit na talíř a role rybáře je mu souzena i v dětském divadelním představení.

Jarda Kula je milovník přírody a rybářského sportu, což ho v mládí dovedlo až ke studiu na přírodovědné fakultě. Vědu si ponechal už jen jako koníček, proto rád k zážitkům z rybaření přidává i povídání o okolní havěti. V rybaření si poradí s jemným chytáním na spláveček až po chytání štik na mušku, takže ho nezaskočí snad žádný z dětských dotazů. Jak dostat širokou veřejnost a hlavně mladou generaci k rybaření a do přírody ho vedlo k vývoji vlastní směsi na ryby, která má široké možnosti použití a rybolov je od začátku i pro začátečníky skvělým zážitkem. Jeho motto „Svěřte nám děti, vrátíme vám rybáře :)“.

Partneři: Středočeský rybářský svaz, Ministerstvo zemědělství, Pustil.cz