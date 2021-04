LIVE stream - Hordubal

Juraj Hordubal se vrací po osmi letech z Ameriky domů do Podkarpatské Rusi a naivně si myslí, že na něj doma čeká uklizený domov, věrná žena Polana a milující dcerka Hafia.

Svůj domov má značně idealizovaný a nepřipouští si, že by to tam mohlo být jiné. Skutečnost, že to vypadá úplně jinak, omlouvá svou dlouhou nepřítomností. Doufá, že si tam na něj brzy zvyknou a všechno bude zase dobré.

OSOBY A OBSAZENÍ

Juraj Hordubal: Vladislav Georgiev

Polana Hordubalová: Miroslava Georgievová

Hafie Hordubalová, četník Biegel: Andrea Zatloukalová

Štěpán Manya: Robin Ferro

Ďula Manya, Černý kůň: Jakub Georgiev

Míša, četník Gelnaj: Anna Cónová