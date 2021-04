LIVE stream - Přehlídka němým filmů se současnou hudbou

Do projektu A Season of Classic Films, který má za cíl přiblížit zejména mladému publiku klasické snímky a péči o filmové dědictví, se zapojilo dvacet dva paměťových institucí z celé Evropy, včetně Národního filmového archivu. Ten od dubna do června postupně zdarma a online zpřístupní sedm němých filmů, které hudebně doprovodí současní hudebníci a hudebnice.

Ve výběru titulů stojí vedle filmů Karla Lamače, hereckých výkonů Vlasty Buriana a Anny Ondrákové či prvních snímků natočených na českém území také díla, které publikum nemělo možnost vidět desítky let. První projekcí přehlídky bude 8. dubna 2021 Bílý ráj Karla Lamače s hudebním doprovodem brněnského multiinstrumentalisty Tomáše Vtípila. Poté každé dva týdny přibyde další titul s novým hudebním doprovodem. Po některých projekcích proběhnou diskuze, ve kterých se budou mluvčí zabývat otázkami spojenými s němým filmem a jeho uváděním. Na Bílý ráj 8. dubna naváže online diskuze na téma Classics Today, kterou povede Michal Bregant.

Jednotlivé projekce bude možné sledovat na YouTube kanále Národního filmového archivu a na portále Filmový přehled, online diskuze na platformě Zoom. A Season of Classic Films je projekt Association des Cinémathèques Européennes (ACE) a je finančně podpořen programem EU Creative Europe.