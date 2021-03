LIVE stream - Komentovaná prohlídka Venuše ve Švehlovce

Room movie po bohyni pražských kulturních prostorů Venuši ve Švehlovce, v režii uměleckého gangu Depresivní děti touží po penězích. Nahlédněte za kulisy divadla, které zeje prázdnotou, ale překypuje touhou po divácích. Depresivní děti vám připomenou nejenom, jak vypadá nejkrásnější divadelní sál v Praze, ale také zpřístupní prostory, které běžnému diváckému oku zůstávají nepřístupny.

Co dělají Vaši oblíbení herci, když nemohou hrát? Jak se využije divadlo v době lockdownu? Co dělají hrdinové divadelních her?

Možná bude i písnička.

Akce online