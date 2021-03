LIVE stream - Crème de la Crème online na Edisonline

Týden francouzských filmů Crème de la Crème se objeví ve virtuálním kinosále Edisonline od 12. do 18. 4. 2021. Festival symbolicky zahájí komedie o problémech s moderními technologiemi s názvem Delete History.

Programová nabídka festivalu

Delete History je komedie o absurdnosti společnosti. Sleduje tři přátele z francouzského předměstí, jak bojují nejen s problémy každodenního života, ale navíc si nedokážou poradit s tím, co přineslo třetí tisíciletí. Dospěje to až do momentu, kdy se rozhodnou vyhlásit otevřenou válku technologickým gigantům. Režisérský tandem Benoît Delépine a Gustave Kevern společně natočil mnoho filmů, které jsou prosáknuté laskavým humorem a satirou. Jejich novinka získala Stříbrného medvěda 70. ročníku Berlinale. Společně s filmem festivalový program nabídne komedii Je mi fajn s. r. o., ve které si po boku Jeana Dujardina zahrála taky slovenská herečka Jana Bittnerová.

Femme fatale je propojení, které do letošního programu Crème de la Crème vnáší dva pozoruhodné filmy. Novinka Milenci od režisérky a herečky Nicole Garcia sleduje milostný trojúhelník okořeněný krimi zápletkou. V něm se mladá Lisa, která je právě na luxusní dovolené s manželem, po letech setkává se svým milencem – bývalým drogovým dealerem. Biografický snímek Obávaný dramaticky zachycuje turbulentní období života legendárního francouzského režiséra Jeana-Luca Godarda a jeho ženy Anne Wiazemsky. V obou filmech si osudovou ženu zahraje francouzsko-anglická herečka Stacy Martin.

Šestadvacetiletý Anthony Bajon je vycházející francouzská hvězda. Dokazují to taky dvě nominace na cenu César. Herec se naposledy objevil v hororové komedii Teddy uvedené v oficiálním výběru Cannes 2020. Režiséři a dvojčata Ludovic a Zoran Boukhermovi, věrní fanoušci fantasy literatury a filmů, debutovali příběhem z prostředí francouzského městečka, kde dvacetiletého Teddyho poškrábe neznámá šelma a postupně na sobě začne pozorovat děsivé změny. Bajon na sebe upozornil už dříve, v roce 2018 dokonce získal Stříbrného medvěda za ztvárnění problémového adolescenta ve snímku Modlitba. Film Cedrica Kahna je pronikavým snímkem o víře, možnostech nápravy a různých podobách závislosti.

O historické postavě Johanky z Arku vzniklo už více než 40 filmů, ale zatím nejvíce experimentální přístup k tématu zvolil režisér Bruno Dumont. V roce 2017 šokoval veřejnost šíleným metalově-tanečním filmem o jejím dětství. Po dvou letech se vrací s pokračováním a stejnou herečkou, ale v podobě historického soudního dramatu. V něm zachycuje náročný proces církevního soudu přímo v prostorách majestátní katedrály v Amiens, ve které chtějí staří církevní hodnostáři zbavit Pannu Orleánskou vší důvěryhodnosti.

Festival také nabídne oscarovou herečku Juliette Binoche, a to rovnou dvakrát. Diváci ji budou moci vidět v rodinném filmu Pravda, ve kterém se poprvé ocitla s francouzskou hereckou divou Catherine Deneuve, a v melodramatu Kdo si myslíš, že jsem. Francouzská kinematografie se nebojí provokovat, důkazem jsou úspěšní režiséři Ladj Ly a Gaspar Noé. Program proto nabídne cenami ověnčené Bídníky a psychedelický mokument Lux Æterna. Crème de la Crème myslí i na ty nejmenší, proto během víkendu nabídne roztomilý animovaný film Dilili v Paříži režiséra Michela Ocelota.

Festival bude probíhat ve virtuálním kinosále Edisonline. Za jednodenní vstupenku divák zaplatí 130 Kč, kdy jako dárek dostane 14denní přístup do videotéky, jejíž součástí jsou nejen desítky francouzských filmů, ale stovky dalších a 2 TV kanály. Celofestivalová vstupenka za 520 Kč poté umožní přístup do videotéky na celý měsíc.

Po skončení přehlídky na Edisonline se Crème de la Crème přesune do projektu #kinaspolu, díky kterému mohou diváci nákupem lístku podpořit zavřená kina. Během týdne se budou v denní nabídce střídat dva francouzské filmy, které byly během festivalu uvedeny v premiéře. Divák, který si v rámci #kinaspolu za 100 Kč koupí vstupenku na film, automaticky získává 7denní přístup do videotéky Edisonline zdarma.