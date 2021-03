LIVE stream - Kluboofka Family - koncert kapel Torrax, Dangar Six, Rock String

Je to již pět měsíců, co se hudební klub NÁROĎÁK JAROMĚŘ přestěhoval do internetového prostředí pod hlavičkou projektu KLUBOOFKA. Tento projekt začal nejdříve hitparádou, a to jak českou, tak i zahraniční. V době částečného rozvolnění se nám podařilo natočit s několika kapelami rozhovory a záznamy živých koncertů. 30.1.2021 proběhl první koncert kapel DYSANGELIUM, OKULT a SCELETONS.

V sobotu 3.4.2021 se můžete těšit na:

TORRAX – start 20:00

Kutnohorští power metalisté TORRAX mají od 20. března svoji druhou desku nazvanou „PŘÍBĚHY“. 28.března byl zveřejněn jejich pořad KLUBOOFKA INTERVIEW, ve kterém se o nové desce můžete něco dozvědět. V live záznamu uvidíte 5 skladeb z tohoto alba.

POZVÁNKA: https://youtu.be/kVqzdTFgNN8

DANGAR SIX – start 21:00

V pořadí druhé studiové album jabloneckých DANGAR SIX s názvem „TEMNÁ DOBA“ spatřilo světlo světa 26.ledna 2021. K tomuto počinku byl pořízen pořad KLUBOOFKA INTERVIEW, který bude mít premiéru 11.4.2021 na YOUTUBE kanálu KLUBOOFKY. V live záznamu uvidíte 5 skladeb z alba „TEMNÁ DOBA“.

POZVÁNKA: https://youtu.be/7Fr6fLcpQXc

ROCK STRING – start 22:00

Mladí rockeři z Ivančic u Brna hrají melodické skladby, ale umí do toho i pořádně říznout. 25.4.2021 se můžete těšit na jejich pořad KLUBOOFKA INTERVIEW, který bude zveřejněn na YOUTUBE kanálu KLUBOOFKY. V live záznamu uvidíte 5 skladeb, které jsou především z jejich posledního alba „ANDĚLÉ MEZI NÁMI“.

POZVÁNKA: https://youtu.be/RVLlEjYCLww

Koncert proběhne ve Facebookové skupině KLUBOOFKA FAMILY:

https://www.facebook.com/groups/1007478083076631

Do skupiny mají přístup vlastníci NE-VSTUPENKY, jejímž zakoupením pomáháte přežít hudebnímu klubu NÁROĎÁK JAROMĚŘ!!!

Najdete ZDE: http://www.narodakjaromer.cz/vstupenky/

