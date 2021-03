LIVE stream - Brejlando: Hamleti

Původní inscenace tvůrčího týmu Mikulášek – Viceníková o životě herců natočená pro 360° kameru a zvuk přináší zážitek ve virtuální realitě v rámci projektu Brejlando.

Kolik osobností herci pojmou a jak to odskáčou? Je herectví opravdu vysněným povoláním? Má režisér vždycky pravdu? Co všechno se na jevišti nesmí? Odpověď na tyto a mnohé další otázky se nabízí ze zcela nového úhlu pohledu díky kameře umístěné přímo na jevišti. Ta diváka posune doslova do středu dění a nabídne unikátní virtuální zážitek, a to i pro ty, kteří již představení viděli živě.

Zapůjčení brýlí pro virtuální realitu je zahrnuto v ceně vstupenky.

Brejlando je služba, která nabízí experimentální divadelní zážitek ve virtuální realitě, a to shlédnutí unikátního 360°divadelního záznamu oblíbených inscenací vybraných pražských divadel. Záměrem je hledat nové cesty, jak podpořit kulturní instituce v náročné době omezeného fungování a zároveň objevovat nové formy prezentace umění. Z každé vstupenky divadla obdrží finanční podporu. Jedná se o nejnovější projekt kreativní skupiny Brainz Studios v koprodukci s Magistrátem hlavního města Prahy.

Jak na to?

Nejprve je potřeba vybrat volný termín a vstupenku Brejlando až domů. Cena lístku je 899 Kč za jedny brýle nebo 1399 Kč za dvoje. Brýle budou požadovaný den doručeny mezi 17 a 19 hodinou na zvolenou pražskou adresu.

Druhý den ráno mezi 8 a 10 hodinou kurýr brýle znovu vyzvedne.