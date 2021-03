LIVE stream - Přímý přenos Muzikálového matiné Hany Spinethové

Nejenže koronavirová krize narušila závěr série Muzikálových matiné minulé sezóny, ale výrazně zamíchala i s jejich plánovanými termíny pro tuto sezónu. Soubor muzikálu Divadla J. K. Tyla však své fanoušky o populární dopolední koncerty neochudí a v neděli 28. března 2021 od 10.30 uvede přímý přenos prvního ze čtyř plánovaných matiné. Diváci se tentokrát mohou těšit na Hanu Spinethovou a její hosty – kolegy Stanislavu Topinkovou Fořtovou, Venuši Zaoralovou Dvořákovou, Romana Krebse a někdejšího sólistu a šéfa souboru operety DJKT Jana Ježka. Během více než hodinového programu zazní za klavírního doprovodu Pavla Kantoříka mimo jiné oblíbená píseň Blondýnky sladké z operety Polská krev, Knížka snů z legendárního muzikálu Bídnici nebo duet z neméně slavného Fantoma Opery All I Ask of You.

Přímý přenos koncertu budou moci diváci sledovat zdarma na YouTube kanálu divadla, záznam nebude k dispozici. Ostatní připravovaná matiné, během nichž postupně představí své oblíbené muzikálové songy i jiné populární skladby Lucie Zvoníková (25. dubna), Pavel Klimenda (23. května) a Radek Antonín Shejbal (20. června), se odehrají podle aktuální situace buď s diváky, nebo on-line. Původně mělo toto Muzikálové matiné patřit Lucii Zvoníkové, z důvodu karantény však došlo ke změně obsazení.

Hana Spinethová působí v Divadle J. K. Tyla od roku 1988, kdy přijala angažmá v tehdejším souboru operety. Na svém kontě má celou řadu úctyhodných rolí, např. bohatou vdovu Hanu Glavari ve Veselé vdově, Rosalindu v Netopýrovi, Žofku v Cikánském baronovi, Helenu v Polské krvi, Sylvu Varescu v Čardášové princezně či Justinu v Madame Favart, za jejíž ztvárnění zabodovala v divácké anketě Plzeňského deníku.