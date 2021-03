Kluboofka duben - Wishmasters

Pořadu KLUBOOFKA DUBEN se zúčastní pod patronací rádia HEY kapela Wishmasters.

Aktuální sestava:

Shirley Tracanna

Martin Havel

Josef Hübner

Petr Kořínek

David Faifer

Jan Mostecký

Čeští symfonici Wishmasters po letech navazují na dějovou linii úspěšného alba Afterworld a vrací tak posluchače zpět do fantasy světa, plného magických postav, akce a epického příběhu. Wasteland, který dějově předchází příběh Afterworld se odehrává ve světě zpustošeném krizí, kterou zapříčinilo odhalení tajů magie všemu lidstvu. Na vydané CD se můžete těšit jak ve fyzické, tak digitální podobě na všech známých platformách. Singl navíc obsahuje kromě tří podob Wasteland, taktéž pět bonusových verzí již známých písní z alba Beatrice v netradičních úpravách a živých nahrávkách. Můžeme se tak těšit v blízké době i na remake celé Beatrice (2014) ?

Vývoj:

• Parta symfoniků, dobře známá nejen v ČR, navázala na úspěšnou druhou řadovou desku se silným příběhem a atmosférou. Dva a půl roku dělí vydání Afterworld (2018) a rozšířený singl Wasteland. Co významného se po tuto dobu v zázemí událo? Kapele, stejně tak jako ostatním a nejen celé kultuře překazily plány nepředvídatelné události poslední doby. Hudební skupina se chystala na rozsáhlou sezónu se spoustou koncertů včetně společného tour s kapelou Krucipüsk. Rychlý spád doby s sebou obnášel mnoho příprav i na tour Wasteland , které stejně tak jako spoustu dalších počinů bylo zmraženo. Na jaře skupina vydala lyric video k titulní písni Wasteland

https://www.youtube.com/watch?v=CJ9-YnJNS54

Následovala doba prvního jarního lockdownu roku 2020, kdy se Wishmasters rychle přizpůsobili době a jako jedni z prvních se věnovali bezpečné práci ze studia, navíc distanční formou. Domovské studio MUSIC SERVICE rychle vytvořilo podmínky pro realizaci jednoduchých cover videí v čele s česko-italskou zpěvačkou Shirley Tracannou a také s ostatními členy skupiny. Na internetu tak můžete nalézt nejen úspěšný cover skupiny Within Temptation – Forgiven,

https://www.youtube.com/watch?v=m9dSKxEJwHE

kontroverzní úpravu písně Shallow (Lady Gaga & Bradley Cooper)

https://www.youtube.com/watch?v=LUemTeZOXAQ

baskytaristu skupiny zpívajícího Lady Carneval (pocta Karlu Gottovi)

https://www.youtube.com/watch?v=B-B0HDKNKsI

a mezi dalšími i bubenické playthrough právě k písni Wasteland

https://www.youtube.com/watch?v=CJ9-YnJNS54

Vzhledem k aktuálnímu dění se skupina rozhodla nevydat EP v původní plánované podobě, ale „omezit“ počin na rozšířený singl. Vysvětlením je obrovská spousta nápadů v této „studiové době“, takže se skupina rozhodla původní EP dokončit jako plnohodnotnou třetí desku. Nikdo z kapely ani produkce tak nechce fanoušky ochudit o spoustu zážitků na živém tourné desky, které není za současné situace možné uskutečnit. Padlo tedy zlomové rozhodnutí podělit se s fanoušky o více zážitků z pozadí a vydat raději rozšířený singl se spoustou bonusů a to jak v podobě muzikálové úpravy písně Broken Heart z alba Betrice (2014) tak i mimořádně jemné, čistě akustické úpravy úvodní písně taktéž z alba Beatrice - the Desire. Na tyto verze by se jinak nedostalo. Jako připomenutí a milou vzpomínku na pár uskutečnitelných a milých koncertů roku 2020 taktéž kapela připojuje live záznam dvou živých songů (Sanctuary a Back to London). Proto, aby se skupinu podařilo vidět i živě na prknech si držme všichni pěsti . Vývoj situace je v rukou nás všech.

Plány:

• Dnešní doba přináší mnoho rychlých změn a situace se neustále vyvíjí. Nikdo nemůže tvrdit, že vidí do budoucnosti (až na pár magických výjimek) a tak nikdo nemůže s určitostí říct, co bude dál. Hudebníci se snaží připravovat na všechny možné scénáře, které je spolu s produkcí napadnou, ale zejména s cílem to vše přežít ve zdraví... Jak již obsah rozšířeného singlu napovídá, tak skupina točí kormidlem zpět k Beatrice a usilovně pracuje na remake desky z roku 2014. Deska dle tvůrců nebyla dramaturgicky a umělecky zcela vytěžena. Snaha je tak aplikovat zkušenosti z uplynulých let, více času, modernější technologie a celkový progres do již dobře známých písní. Jak tento riskantní počin dopadne, se dozvíme již na podzim tohoto roku, když okolnosti samozřejmě dovolí. Všichni pevně věříme, že paradoxně tato alternativní činnost, nebude úplnou ztrátou času (smích). Minulé řádky také avizují přípravu třetí řadové desky. O tom, jaký deska ponese název, se nechejme ještě překvapit. Můžeme však s potěšením prozradit, že obsah a děj je již dokončen a práce směřují zejména k hledání správné formy, ladění detailů a příprav, které obnáší velkou spoustu nároků na čas a prostředků.

Příběhová linie:

• Pojďme se na chvíli vrátit v čase do děje Afterworld. Nyní Vám přinášíme podrobnosti z tajemného příběhu. Pár věcí zazní úplně poprvé... Deska obsahuje epický fantasy příběh, který se odehrává v postapokalyptické budoucnosti 300let po poslední válce lidstva. V budoucnosti poznamenané jadernou válkou, která se odehrála díky velké krizi, kterou způsobilo vyzrazení vládou dlouho utajovaných magických schopností některých lidí. Ačkoliv bylo vše vyzrazeno v dobré víře vymanit lidstvo z hladomorů a nemocí, byly tyto schopnosti zneužity, jak tomu ostatně často bývá i v reálném světě. Pět představitelů hlavních postav, které ztvárňují jednotliví členové skupiny, jak vidno i v klipu Afterworld (link), kteří jsou zároveň hlavními představiteli magické moci, se názorově rozdělí a nejsilnější z nich Ruat se obrátí k černé magii. Ostatní se ho v čele se Shi budou snažit zastavit (bulvární poznámka: Ruatova bývalá přítelkyně). Bohužel, se jim Ruata porazit nepovede a kromě Shi, všichni přijdou o život. Nejmladší z nich Maugrath těsně před svou smrtí přísahá na znovuzrození a porážku Ruatha.

Po následujícím pádu lidstva, zatímco Shi putuje světem a pomáhá přeživším (mimo jiné pro ně vybuduje i město Emrei, které slouží jako jediné bezpečné útočiště před Ruatem), Ruat buduje své impérium zla. Jak bývá zvykem, nejen v pohádkách kde dobro vítězí nad zlem, tak i v reálném světě, je na konci každého tunelu světlo. Maugrath své slovo dodrží a s pomocí Shi definitvně Ruatha porazí.

Píseň Wasteland se odehrává v době těsně předcházející příběhové linii CD Afterworld. Jedná se tak o prequel a popisuje zničený svět krátce po globální válce. Bedlivější fanoušek si jistě všiml v klipu Afterworld a jeho příběhu, několika zajímavých a nevysvětlených momentů. Například krátké scény po titulcích… Na začátku klipu si můžete všimnout narůstajícího letopočtu při přibližování planety. Na konci klipu se letopočet opět mění, což nás v dějové linii vrací zpět k Wastelandu, tedy začátku děje. Shirley na konci klipu aktivuje tajný symbol a vchází do tajného místa, které bude právě podstatou třetího alba.. Co se udává za tímto tajuplným průchodem tvůrci příběhu slibují odkrýt na třetím řadovém albu skupiny. Držme si tedy všichni pěsti, ať všichni zdárně ke konci onoho pomyslného tunelu dorazíme a spatříme společně světlo nejen v podobě úspěšně dokončené desky, povedeného turné a společné, radostné budoucnosti.