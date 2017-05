Seattleský písničkář Mike Hadreas, známější jako Perfume Genius přijede v pondělí 17. září do pražské MeetFactory představit svojí druhou, v únoru vydanou desku Put Your Back N 2 It.

Citlivý indie romantik Perfume Genius vystoupí v MeetFactory

Seattleský písničkář Mike Hadreas, známější jako Perfume Genius přijede v pondělí 17. září do pražské MeetFactory představit svojí druhou, v únoru vydanou desku Put Your Back N 2 It. Té předcházelo mimo jiné koncertní turné s Beirut nebo několik kontroverzních videoklipů které se staly quot;obětí quot; cenzury Youtube. Bezesporu talentovaný klavírista a zpěvák se v České republice představí poprvé.

Info:

https://www.facebook.com/perfumegeniusofficial

http://youtu.be/OOpkr8uNWpk

Na tuto akci máte zároveň možnost zakoupit vstupenku i se vstupem na koncert DAN DEACON (US). Více zde. Vstupenka na obě akce jen za 550,- Kč

325 Kč