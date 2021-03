Promítání na obřím plátně, které je sestaveno z šesti lodních kontejnerů na stadionu Strahov s vyhlídkou na Prahu, nebo výhledem na úžasně dlouhý západ slunce. Provoz kina začal v květnu 2020, ale promítá i přes zimní období. Kromě sledování filmů je možné si objednat drink a další občerstvení.

V Sýrečkově není radno vycházet po setmění. Z podzemních doupat vylézají podivní tvorové zvaní Škatuláci, kteří kradou vše, co jim přijde do rukou. Jednou prý dokonce ukradli malého kluka! A právě tenhle ukradený klučina vám v dobrodružném a zábavném vyprávění prozradí, že to všechno jsou jen bohapusté lži a kecy v kleci. Tvůrci filmů Koralína a svět za tajnými dveřmi a Norman a duchové zase jednou popustili uzdu své vizuální fantazii a stvořili svět, do kterého se rád vydá každý. Každý, s výjimkou pana Chňapala. Tenhle nerudný chlap s alergií na sýr má se Škatuláky nevyřízené účty, a proto jim ani na chvíli nedá pokoj. Když je zrovna neloví, tak je aspoň pomlouvá. Tihle krabicoidní tvorové, nosící místo oblečení krabice od všeho možného, jsou ale velice plaší, a kdyby nepotřebovali kovové součástky pro svá udělátka, nikdy by své podzemní království neopouštěli. Lidí se bojí a drží se od nich co nejdál. Jedinou výjimkou je kluk jménem Vejce. Toho však za člověka nepovažují, protože ho jako mimino našli s krabicí naraženou na hrudníku, takže to logicky musel být taky Škatulák. Protože kořeny se zapřít nedají, podniká Vejce víc a víc dobrodružných výprav do světa lidí. Na jedné se seznámí s ďábelským plánem pana Chňapala, kterému představitelé Sýrečkova za pochytání všech Škatuláků přislíbili bílý klobouk jakožto symbol nejvyšší prestiže. Škatuláci potřebují pomoc. A ta přijde ze zcela nečekané strany. Jen aby nebylo pozdě.

Hrají: Ben Kingsley, Simon Pegg, Elle Fanning, Isaac Hempstead-Wright, Nick Frost, Jared Harris, Toni Collette, Richard Ayoade, Tracy Morgan