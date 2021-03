Promítání na obřím plátně, které je sestaveno z šesti lodních kontejnerů na stadionu Strahov s vyhlídkou na Prahu, nebo výhledem na úžasně dlouhý západ slunce. Provoz kina začal v květnu 2020, ale promítá i přes zimní období. Kromě sledování filmů je možné si objednat drink a další občerstvení.

Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřítkové, kteří nejvíce ze všeho milují hudbu, tanec a zpěv. Jedinou vážnější starost na světě jim dělají Bergeni. Ti si totiž myslí, že můžou být šťastní jedině tehdy, pokud budou mít Trolla v žaludku. Bohužel však už dlouhou dobu žádného na jídelníčku neměli. Trollímu králi Peppymu se totiž podaří i se všemi jeho poddanými utéct a založit vlastní veselé městečko Trollíkov, které se Bergenům, v čele s princem Chroupou, nedaří a nedaří nalézt. A tak je jejich království oproti šťastnému a barevnému Trollíkovu naplněné nabručeností, zlobou a vztekem.

Naděje na změnu Bergenům vysvitne v okamžiku, kdy se jim podaří skrytý Trollíkov vyčmuchat a dokonce i unést téměř všechny jeho obyvatele. Z bergenských spárů se totiž podaří uniknout i dvěma Trollům, princezně Poppy a Větvíkovi. Těžko bychom hledali dva odlišnější Trolly, nekonečně optimistická Poppy všechny problémy řeší písní, tancem a objetím. Kdežto bručounský Větvík žije v neustálém strachu z Bergenů, netančí, nezpívá a především se s nikým nikdy neobjímá. A právě na těchto dvou hrdinech je, aby zachránili unesené Trolly z bergenských spárů. Což znamená vyrazit do jejich království, proniknout do vězeňských kobek, vysvobodit je a uniknout. A především to znamená, že Poppy a Větvík budou muset spolupracovat. A tak se tato dvojka vydává na záchrannou misi, plnou nečekaných dobrodružství a nesnází. Naštěstí na to nakonec nebudou úplně sami, potkají totiž další podivuhodnou osůbku, Bridget, která je nejen pomocnicí v kuchyni, ale i jedinou Bergenkou, která miluje zpěv, tanec a prince Chroupu.

Hrají: Anna Kendrick, Justin Timberlake, Christopher Mintz-Plasse, Christine Baranski, Russell Brand, Gwen Stefani, John Cleese