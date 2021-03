Dvořákova Praha: Tvůrčí dílny

Tvůrčí dílny provedou rodiče s dětmi zábavnou formou pohádkovou operou Antonína Dvořáka Čert a Káča.



Ovčák, čert a nebo Káča? Kdo je kdo?: výtvarná dílna, výroba loutky

Můžeme si společně vyrobit jednoduchého maňáska. Už máte vybráno, koho si vyrobíte, nebo se necháte inspirovat barevnými ponožkami? U nás může být čert klidně modrý a Káča červená, a co ovčák Jirka? Každý si odnese jednoho maňáska, který si určitě rád zazpívá.



Smím prosit?: 1. dějství opery Čert a Káča

Hledám tanečníka nebo tanečnici, kteří si se mnou budou chtít zatančit. Jsem sice trochu hubatá, ale u tance se nemluví a já jsem vážně dobrá tanečnice. Můj nejoblíbenější tanec je valčík. Kdybyste se na tanec necítili, své místo na vesnické zábavě najdou i muzikanti. Na společný tanec se těší Káča!



Pekelný orchestr a tanec s Marbuelem: (2. dějství opery Čert a Káča)

S čerty prý nejsou žádné žerty, ale při muzice s nimi může být pekelná legrace. Jak se v pekle uklízí, co se v kotlích vaří a co se stane, když se omylem do pekla dostane poctivá, ale pekelně hubatá Káča? Pojďme si zahrát a zatančit čertovskou polku a snad se nám pak podaří vrátit Káču zpátky na zem!



Pěvecká dílna s Jirkou: 3. dějství opery Čert a Káča

Povedlo se vám vyrobit hezkého maňáska v 1. dílně? Čerta, Káču nebo ovčáka Jirku? Pojďme si s nimi zahrát příběh o tom, jak to celé dopadlo. Dozvíme se, čeho se čert Marbuel nejvíce bojí a koho by nejraději odnesl do pekla. Co se stane s Jirkou a co s Káčou? Hurá, jde se zpívat opera! Samozřejmě, že jenom jako, ale bude to stát za to!