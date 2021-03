Život se vztahovým predátorem | Webinář

Jak moc dokáže slovo ranit? Domácí násilí nemusí být doménou fyzična, modřin, facek a kopanců. Má i jiné podoby, skryté, nejasné, anebo postupné. Citové vydírání, výhrůžky, ponižování, výstupy ze žárlivosti, izolace od rodiny a přátel, odepírání životních potřeb, kodependence či stalking jsou problémy osob, jež padly do emoční pasti predátora.

Takovýto člověk často svou skutečnou podstatu skrývá, svému partnerovi nasazuje „růžové brýle“ a psychologicky ho týrá, dokud z něj nezůstane prázdná lidská schránka bez ambicí, chuti do života nebo jakéhokoliv sebevědomí. Vztah s predátorem zanechá na oběti dlouhodobé zdravotní následky, hluboké psychologické trauma a může vést až k myšlenkám na sebevraždu. Dá se ale takovéto chování odhalit včas? Jak rozeznat vztahového predátora a jak se mu bránit? Jak identifikovat oběť psychického násilí? Kde hledat pomoc a na koho se obrátit? Odhalte podstatu tohoto celospolečenského problému v osvětové přednášce! Kriminální psycholog Ondrej Kubík nám ve svém webináři poskytne ucelený pohled na problematiku psychického násilí, objasní rozdíl mezi manipulátorem, psychopatem a predátorem a přiblíží odlišnosti v predátorské povaze mezi muži a ženami.

Ve webináři se dozvíme: - co je to psychické násilí - jaký je rozdíl mezi manipulátorem, psychopatem a predátorem - jak se psychopat chová ve vztahu - jak nejčastěji manipuluje žena a jak muž - jaké jsou psychické a fyzické dopady týrání na jeho oběť - jak zavčas odhalit predátorské chování - jaké možnosti pomoci má oběť psychického týrání - jak vnímají psychické týrání rodiče děti - co vyroste z dětí, pokud je jeden z rodičů psychopatickou osobností Mgr. et Mgr. Ondrej Kubík, PhD je slovenský kriminální psycholog, právník a bezpečnostní analytik.

Kubík je uznávaný expert na psychologické posuzování věrohodnosti, vyšetřovací a kriminální psychologii, psychologii práva, psychologii propagandy, psychologii extrémismu, technologii propagandy a psychologii informační bezpečnosti. Víc jak deset let působil jako odborný konzultant Policejního sboru – kriminální psycholog na účely psychologického posuzování věrohodnosti výpovědí svědků, podezřelých a obviněných. V současnosti se zabývá problematikou psychologie manipulace lidského chování, psychologií propagandy a extrémismu, experimentální a provokační propagandou a technologií informační války v kontextu mezinárodního práva ozbrojených konfliktů a mezinárodního práva informační bezpečnosti.