LIVE stream - The Rockoons unplugged v papučích

Dear přátelé, ve středu rozezníme stěny svého bytu a vy to uslyšíte u sebe doma, to je cool, ne? Zahrajeme vám výběr toho nejlepšího, co nás COVID naučil, k tomu the best of nové album, a nakonec i něco z toho mezi tím. Není to křest (ten snad na jaře!), ale středeční zábava s kytarami a cajonem (čteme cajon), který si David pořídil, aby se s ním mohl hrdě procházet Stromovkou a chytal dobře boční vítr. Tak co, poslechnete si nás?

A nezapomeňte se připravit poslechem našeho alba - k dostání příspěvkem na transparentní účet nebo e-shopem, viz https://rockoons.cz/!