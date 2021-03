LIVE stream - Dos soles solos – Balet Národního divadla

Dos soles solos – Balet Národního divadla

Světová premiéra Baletu ND on-line na YouTube: čtvrtek 25. 3. 2021 v 19.00 /

Dos soles solos – The Czech National Ballet

World premiere of The Czech National Ballet on-line on YouTube: Thursday March 25th at 19.00

Záznam choreografie ke zhlédnutí on-line do 31. 3. 2021 / Record of the choreography on-line until March 31st 2021

Dos soles solos

Choreografie / Choreography: Alejandro Cerrudo

Sólisté Baletu Národního divadla / Soloists of The Czech National Ballet

Umělecký ředitel Baletu Národního divadla / Artistic Director of The Czech National Ballet: Filip Barankiewicz

Účinkují / Cast

LIVE stream