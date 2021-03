LIVE stream - Historická detektivní hra v online světě

Milé děti, máme pro vás skvělou zprávu! Oblíbená detektivní pátrání na Chvalském zámku jsou opět tady. Jen jsme se tentokrát přesunuli do online světa. Společně se svým rodinným týmem můžete pátrat po další záhadě na pozadí zámeckého historického příběhu. Začali jsme v pátek 19. února. Detektivní hře se můžete věnovat kdykoli od jejího spuštění až do 31. března 2021. Tedy, důležitá není rychlost ale výsledek! Nezapomeňte, že se jedná o pátrání online, proto je třeba být při odhalování stop detektivního případu stále připojen. Doporučujeme vám stáhnout si dokument historické detektivní hry k sobě do počítače, usnadní vám to detektivní práci.

Tak tedy pojďme na to:

Historická detektivní hra_Chvalský zámek

Bude-li vás při pátrání provázet velká nejistota a budete-li potřebovat radu přítele na emailu. Napište si o radu sem: rady.porady@chvalskyzamek.cz

Všichni úspěšní detektivové budou zveřejněni na webových stránkách našeho zámku a povýšeni do stavu zámeckého detektiva I. kategorie.

Odkaz na GDPR v souvislosti s Historickou detektivní hrou zde.