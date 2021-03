Strašidelný Chvalský zámek se strašidly z dob dávno minulých

Letos o strašidelnou noc určitě nepřijdete. Jen jsme ji naplánovali trochu netradičně. Od pátku 12. března až do neděle 28. března si můžete prověřit svoji nebojácnost a vypravit se k našemu zámku po 18. hodině večerní. Při troše štěstí zahlédnete v oknech tajemné zámecké obyvatele i strašidla z dob dávno minulých. A pozor! Po 21. hodině se strašidla odebírají ke spánku, také dodržují zákaz nočního vycházení.

Že máte pro strach uděláno? To se teprve uvidí. Doporučené opatření pro tuto noční procházku: Děti, držte své rodiče pevně za ruku, aby neztratili odvahu!

PS: Skvělou zprávou je, že původně plánovaná akce v termínu od 12. do 21. března je ještě o celý týden prodloužena, tedy až do 28. března! Tolik pro upřesnění všem, kteří si původní termín již zapsali do svého diáře.