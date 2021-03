Marie Ulven aka Girl in Red v Praze

Marie Ulven aka Girl in Red, norská indiepopová zpěvačka přijede dne 17. května 2022 do Pražského MeetFactory představit své netrpělivě očekávané debutové album If I Could Make It Go Quiet. „Co se to děje v našem světě a co všechno naše generace musí prožívat?“ ptá se Ulven na své chystané desce, která vznikala během pandemie a Ulven využila veškerý čas k tomu, aby se ponořila hlouběji sama do sebe a odvážila se otevírat témata, kterých se dříve obávala.

If I Could Make It Go Quiet je o sexuálních svobodách, uvědomování si vlastního genderu i duševním zdraví – o všech těch věcech, které bychom často rádi vykřičeli do světa, ale necháváme si je pro sebe. Debutové album i velká evropská tour měly přijít už minulý rok, kvůli pandemii se ale Ulven rozhodla využít nově získaný čas k přepsání všech písní.