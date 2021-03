Nick Waterhouse v Praze

Písničkář, kytarista a skladatel Nick Waterhouse vystoupí v Praze! Na své chystané páté desce Promenade Blue slibuje introspektivní ohlédnutí do let svého dospívání na malém městě poblíž Long Beach. Z prosluněného San Francisca do pražského Rock Café přijede 3. října 2021.

Deska Promenade Blue, která byla jako všechny předchozí nahrávána pouze na analogové nástroje, vychází 9. dubna, jako producent se na ní podílel Paul Butler (Michael Kiwanuka, Devendra Banhart). Na kazetové pásky zhudebněná sytě barevná nostalgie a příběhy o prvních láskách i objevování světa kolem s partou láká i první singl Place Names s hostujícími vokalistkami z Girl Group.