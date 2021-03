God is Gay - online premiéra

Zatuchlý hodinový hotel, fotbalová noc. Přichází žena v porodních bolestech. S partnerem, se kterým dítě nepočala. Kristus podruhé přichází na naši zem. Se stejným odkazem, se stejným cílem, se stejným osudem. Člověk, který chce přinést svědectví o lásce.

Jak funguje „největší příběh všech dob“ v kontextu 21. století? Jaký je rozdíl mezi Kristem tehdy a dnes? Pochodoval by Ježíš na gay pride nebo strajku kobiet? Proč stále cítíme potřebu bojovat proti tomu, co je odlišné? Máme jen jednu odpověď: GOD IS GAY.