LIVE stream - #Datamaze: Personal Data & Political Influence

You may have heard that political ads are being micro-targeted to you, but what does that really mean? In recent elections worldwide, personal data about voters and potential voters has become a valuable asset for political campaigns. In this workshop, Varoon Bashyakarla, a data scientist at Tactical Tech, will explain the various ways that personal information is being collected, analyzed, and leveraged for political influence and what these practices mean for the integrity of democracies in across Europe around the world.

How long? 75–90 minutes

What language? The workshop will be held in English

Who is the target audience? general audience – to make everyday voter to know about things

Workshop capacity? max. 25 participants

How much for ticket? basic 120 Kč, students and seniors 60 Kč | DOX Members: Free