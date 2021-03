NGP On Air: Současné umění a architektura | Virtualita, společenské struktury a příroda

Vlivem pandemických omezení se lidský kontakt ubírá do virtuálního prostoru. Na druhou stranu nás uzavření kulturního a společenského života zavedlo více do přírody, kam se dost možná ubíráme i z vnitřní potřeby po přirozeném řádu věcí a symbióze. Co pandemie odhaluje o společenských strukturách a jakou perspektivu můžeme nalézt v umění? Těmto otázkám se budou věnovat hosté ze současné umělecké scény v diskuzi s Adélou Janíčkovou (kurátorka Sbírky moderního a současného umění NGP).

Cena: zdarma / Doba trvání: cca 70 min. / Místo setkání: FB NGP / bez rezervace