Vězeň na Druhé Avenue

Čtrnácté patro, výtah nejezdí, voda neteče, odpadky páchnou, venku horko k padnutí, v bytě zima, sousedi pořádají mejdany až do noci a zloději právě vykradli na co přišli... Ne každý se však dokážeme zbláznit s takovou dávkou humoru, ironie a sarkasmu. Úžasně vtipná komedie o životě manželů Edny a Mela Edisonových, třech sester a jednoho bratra. Všichni jsme zajatci, vězni, neboť jsme zhýčkaní civilizací a ocitnout se svobodně pod mostem je přece jenom poněkud nepohodlné. Slavná americká komedie o tom, jaké to je, když se vám vše vymkne z rukou.

Hrají: Simona Stašová, Kamil Halbich, Vasil Fridrich, Veronika Jeníková, Helena Karochová, Magda Weigertová, Jelena Juklová