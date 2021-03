LIVE stream - GASK mini / výtvarné hraní pro rodiče s dětmi od 2 do 6 let

17/3/2021 (st) od 10.30 do 11.10 h

On-line GASK rodinám_GASK mini_us/pokoj výtvarné hraní

Zrcadlo, zrcadlo…_během výtvarného hraní v on-line setkání k výstavě Dagmar Šubrtové Stella Maris si z domácích zdrojů připravíme instalaci pro barevný experiment a sledování nekonečného prostoru.

Cílová skupina: rodiče s dětmi od 2 do 5 let / Místo setkání: virtuální prostor ZOOM / Vstupné: zdarma / Délka programu: 40 minut / Rezervace nutná na zikmundova@gask.cz nebo 725 607 390 do 18.00 h 15/3.