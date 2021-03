Caveman je nejen obhajobou jeskynního muže, ale hlavně obhajobou inteligentního humoru. Dlouho u nás nevídanou!

„Obhajoba jeskynního muže“, kterou napsal a na jevišti sám uvádí Rob Becker, představuje humorné přemýšlení o rozdílech mezi muži a ženami a o tom, jak tyto rozdíly vyvolávají často nedorozumění. Představení pro jednoho herce zaplňuje do posledního místa hlediště mnoha divadel v USA i v Kanadě.

„Obhajoba jeskynního muže“ byla poprvé uvedena na Broadwayi v divadle Helen Hayes 26. března 1995 a po svém 399. uvedení 17. července 1996 se dočkala zápisu do divadelních kronik, když překonala hry „Search For Intelligent Life in the Universe“ (Hledání inteligentního života ve vesmíru) Lily Tomlinové a „The World According to Me“ (Svět podle mě) Jackie Masonové. Tehdy se „Obhajoba jeskynního muže“ stala nejdéle hraným představením jednoho herce v historii Broadwaye.

Hrají: Jan Holík / Jakub Slach