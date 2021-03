Figurky dvou českých kutilů Pata a Mata přišly na svět v roce 1976 v krátkém filmu autorské dvojice Lubomír Beneš a Vladimír Jiránek. V té době pravděpodobně nikdo netušil, nakolik se tato dvojice stane populární a kolik dílů nekonečného seriálu v budoucnosti vznikne. Už jen fakt, že se nové díly točí i dnes, svědčí o mimořádné oblibě především u dětského diváka. Po výše uvedeném filmu Kuťáci následoval seriál A je to!.

Jména Pat a Mat dostali kutilové v roce 1989 a od té doby je seriál nazývaný podle nich. K seriálu neodmyslitelně patří i jeho soundtrack, který složil Petr Skoumal a obsahuje výraznou a snadno zapamatovatelnou ústřední melodii, kterou si již každý s tímto seriálem spojuje.

Pat a Mat se stali známí také v dalších zemích, například v Polsku, Německu, Švýcarsku, Finsku, Nizozemsku, Norsku, i v daleké Brazílii. Od roku 1994 převzal tvorbu seriálu Marek Beneš, který jednak navázal na tvorbu svého otce, a jednak vytvořil scénář k představení Pat a Mat jedou na dovolenou.

Představení nápaditě spojuje zdánlivě nespojitelné – animovaný loutkový film a hraný projev se živými herci – a vtipně rozvíjí anekdotickou zápletku o tom, jak se dva kutilové vydají na cesty, aby projeli světa kraj, a nakonec beztak zjistili, že doma je to nejlepší. Cestují vlakem, letí letadlem, zamíří do vesmíru, jedou lodí, ocitnou se na mořském dně, kde bojují s děsivým chapadlem, ale když se konečně dostanou do vysněného hotelového pokoje v přímořském letovisku, je jejich jediným zájmem přetvořit neosobní hotelový pokoj tak, aby se co nejvíc podobal jejich domovu.

Hrají: Michal Dufek, Zdeněk Tomeš / David Kubásek