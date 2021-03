Spring Festival 2021 / živý přenos festivalu ze Žižkovské věže

Přivítáme jaro. Společně. Konečně! Živý přenos festivalu ze Žižkovské věže.

Když nemůžete vy na festival, musí festival k vám domů! Šest hodin plných hudby a skvělé nálady. Festival vysíláme v sobotu od 17:00 do 23:00 přímo ze Žižkovské věže. Buďte u toho a oslavte s námi první jarní den!



Celým programem vás provede Karel Kovář aka KOVY a v následujících dnech postupně odhalíme line-up. Zatím prozradíme, že se máte na co těšit



Ceny vstupenek:

1. vlna - 4.–13. 3. za 350 Kč

2. vlna - 14.–19. 3. za 400 Kč

V den festivalu 20. 3. za 450 Kč



Nažhavte s rodinou či přáteli své monitory, promítačky, grily a pořádně si to s námi užijte!

Dejte vědět kapelám během festivalu, že je sledujete sdílením vašich fotek, nebo videí pod hashtagy #springfestivalcz a #hudbazije.

Přenos začne v sobotu 20. března od 17:00 na této adrese: live.ticketstream.cz/spring. Každý unikátní kód umožňuje jeden přístup k přenosu a vždy pouze z jednoho zařízení. Pozor: Přístupový kód bude po aktivaci zneplatněn a přístup ke sledování bude umožněn pouze do 21.3. 5:59. Zakoupený kód na přenos není platný pro sledování záznamu.