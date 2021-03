Anton Heretik: Co víme o zabíjení? Psychologické aspekty | Webinář

Dříme v každém z nás potenciál stát se vrahem? Kdy nastává bod zlomu, ve kterém běžná lidská agresivita přeroste do monstrózního aktu vraždy? Jakou motivaci musí mít člověk, jenž je schopný vzít život? Do jaké míry je tento skutek podmíněný jeho inteligencí, stavbou těla, pohlavím, rodinným zázemím či dobou, v níž žije? Může psychicky zdravý člověk zabít a může už dítě nést znaky budoucího vraha? Výklad mentální anatomie vraždy od jejího myšlenkového zárodku, přes realizaci až po následky, které zanechá na duši vraha, nám přednese známý psycholog a zkušený soudní znalec Anton Heretik. Přijďte se po jeho boku podívat do hlavy lidem, jimž v žilách namísto krve koluje zlo. Prof. PhDr. Anton Heretik, CSc. je popřední slovenský psycholog a soudní znalec specializující se na klinickou a forenzní psychologii.

Cestu ke svému oboru si našel prostřednictvím beletrie a po absolvování studia psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Komenského se na fakultu vrátil v roce 1985 jako pedagog. V současnosti tam působí jako profesor klinické psychologie. Mezi lety 1973 až 1985 působil jako klinický psycholog na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Bratislavě. Jako soudní znalec se již čtyřicet let zaměřuje na posuzování pachatelů násilné trestní činnosti. Napsal první česko-slovenskou vysokoškolskou učebnici forenzní psychologie, a kromě učebních textů publikoval desítky odborných studií a populárně-naučných knih z oblasti psychopatologie, psychodiagnostiky a psychoterapie. Zároveň s pedagogickou a vědeckovýzkumnou činností nadále působí jako klinický psycholog v soukromé poradenské praxi.