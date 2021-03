Architektura paměti? Socialistická výstavba a vzpomínání | Webinář

Monstrózní kolosy, které hyzdí ulice naší země, anebo působivé monumenty historie? Uniformní panelové obytné domy či brutalistické úřední budovy, v nichž dodnes mnozí vidí jen odkaz totality minulého režimu, tvoří významnou vrstvu architektonického reliéfu většiny našich měst. S přibývajícím časem a přirozenou potřebou péče se toto dědictví čím dál častěji stává zdrojem debat a diskusí. Je existence těchto budov v dnešní době přežitkem? Co znamenají pro současnou společnost? Daly by se nejvýznamnější z nich využít k výuce historie? Je vůbec správné, že stávají památkami? Ponořte se do „nostalgie“ a diskutujte o dědictví ne tak dávné minulosti v online přednášce historika architektury a výtvarného umění, Petra Szalaye! Spolu s ním si přiblížíme osudy architektury z dob socialismu a naučíme se hledat krásu a jedinečnost i u běžného pohledu z okna nebo na výletě na ulici.

Mgr. Peter Szalay, PhD. je historik architektury a výtvarného umění. Absolvoval Katedru vědy o výtvarném umění na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a doktorandské studium na oddělení architektury Ústavu stavebnictví a architektury Slovenské akademie věd v Bratislavě, kde od roku 2009 působí jako vědecký pracovník. Věnuje se výzkumu architektonické tvorby 20. století na Slovensku, památkové ochraně a obnově, ale i kritice současné architektonické tvorby v slovenských a zahraničních časopisech.