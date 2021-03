Letní scéna Divadla Ungelt - Poslední ze žhavých milenců

Komedie je skvělá již svým námětem a přímo dokonalá díky mistrným dialogům.Starší majitel rybí restaurace v New Yorku se po letitém spořádaném manželství odhodlá k první nevěře. Do bytu své maminky si postupně pozve tři různé typy žen a dostává se s nimi do neuvěřitelně komických a choulostivých situací s ještě komičtějšími výsledky. Produkce Agentura HARLEKÝN