Letní scéna Hudebního divadla Karlín - Sestra v akci

Americká muzikálová komedie Sestra v akci přichází po londýnském West Endu, americké Brodwayi, Vídni či Hamburku do Prahy! Její předlohou je film o barové zpěvačce Deloris Van Cartierové, která se musí před zločinci ukrýt do kláštera mezi řádové sestry. Příchod Deloris však dosud poklidný klášterní život zásadně naruší a vnese do něj řadu nečekaných novinek.

Muzikál na motivy světoznámého filmu s Whoopi Golberg uvedlo v říjnu 2017 (premiéry 19. a 20. října) Hudební divadlo Karlín s Lucií Bílou v hlavní roli.