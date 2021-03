LIVE stream - Neočekávej příliš mnoho

Vážení diváci, ostražitý PES nám zatím pro vás nedovolí otevřít krytové divadlo, ale virtuálně vstoupit můžete. Jste srdečně zváni na náš Facebook, kde můžete zhlédnout vybraná představení. A hned jak to bude možné otevřeme i naše pancéřové dveře, za nimiž se na vaši návštěvu zodpovědně připravujeme. Zkoušíme a čistíme, čistíme a zkoušíme.

Váš nedočkavě se těšící a tetelící se soubor Divadla Orfeus.

Scénické čtení věnované jednomu z nejpopulárnějších amerických básníků.

Teď, když je alespoň na chvilku po volbách, promluvíme o lidech i my. Promluvíme večerem scénického čtení, věnovaným Carlu Sandburgovi a dílu, které se opírá právě o jediné téma: o lid. Lid – slovo natolik opotřebované, že se člověk nad jeho významem ani na chvíli nezamyslí. Spíše jej hodí někam za hlavu. Ale je to i název Sandburgovy sbírky: Ano, lid. A Sandburg je přinejmenším velký básník. Lid tedy musí něco být Něco. Pojem lidu je s ním úzce spojený: Jak píše Richard Crowder v knize Carl Sandburg, byl to první básník moderní doby, který používal jazyk lidu jako téměř jediný výrazový prostředek… Sandburg vstoupil do jazyka lidu; nevnímal ho jako vědecký fenomén nebo zajímavost… Byl mu blízký.