LIVE stream - Želary online

NEPATETICKÝ PATOS, NEHRDINŠTÍ HRDINOVÉ A PŘEDEVŠÍM NEOPAKOVATELNÁ POETIKA, KTEROU VNESLA DO ČESKÉ LITERATURY ZCELA JEDINEČNÁ SPISOVATELKA KVĚTA LEGÁTOVÁ, TO JE VÝCHODISKO K JEVIŠTNÍ PODOBĚ DVOU MIMOŘÁDNÝCH KNIH UVÁDĚNÝCH POD SPOLEČNÝM NÁZVEM ŽELARY.

V naší videotéce pro vás exkluzivně zpřístupňujeme inscenaci ŽELARY.

O ČEM TO JE?

Válečné roky převrátily život nejednoho člověka. Eliška, lékařka z brněnské nemocnice, se ocitá v nebezpečí života stejně jako všichni odbojáři po atentátu na Heydricha. Ukrývá se v horské vesnici Želary, v pozemském ráji, kam hřmění války zatím nedolehlo. Nachází tam zcela nový pohled na svět, nové hodnoty a především lásku, o jaké neměla vůbec tušení. To, co na počátku vypadalo jako ztráta identity, se mění v nalezení svého pravého já. Její příběh se proplétá s příběhy místních svérázných horalů – kořenářky Lucky, kovářského pomocníka Jozy, místního doktora, který už dávno ztratil Boha, faráře, který věří, že ho nalezne, Ženi, která žije v jeho blízkosti den za dnem, a mnoha dalších.

JAK SE NA PŘEDSTAVENÍ ONLINE PODÍVÁM?

Zakoupíte si evstupenku, na té najdete heslo. Na stránce https://www.mestskadivadlaprazska.cz/mdplay/ kliknete na okénko Želary a vepíšete heslo z evstupenky. A pak už si jen užíváte představení.

NĚCO NEFUNGUJE?

Napište prosím na rezervace@m-d-p.cz, kolegové z obchodního oddělení to s vámi v následující pracovní den vyřeší.

DÉLKA PŘEDSTAVENÍ 2 H 20 MINUT VČETNĚ PŘESTÁVKY