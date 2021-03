Leoš Mareš / Staré Pecky / záznam přenosu z baru Kozička

Staré Pecky jedou dál! Nejúspěšnější livestream všech dob bude mít pokračování. Ještě v lednu budete moct jít do baru. A ne do jen tak nějakého baru. Do slavného baru Kozička.

Staré pecky. Živě z Kozičky. Nový program, největší počet hvězdných hostů a Leoš Mareš. První show roku 2021 v celém Česku. Už v sobotu 30. ledna od 18 hodin. Ať je hudba tvůj lék a každý z nás ať má muziku svou.

Přenos proběhl v sobotu 30. ledna. Po zakoupení vstupenky, v potvrzovacím emailu obdržíte přístupový kód k záznamu na této adrese: live.ticketstream.cz/zivezkozicky_zaznam.

Každý unikátní kód umožňuje jeden přístup k záznamu a vždy pouze z jednoho zařízení.

Pozor: přístupový kód bude platný 5 hodin od první aktivace a následně bude zneplatněn! Přístup k záznamu vyprší 31.3.2021 23:59