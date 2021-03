Michal David / Online koncert s kapelou Kvatro!

Nenechte si ujít speciální on-line koncert zpěváka a hitmakera Michala Davida s kapelou Kvatro! Pojďme si společně připomenout zážitky z živých koncertů, které nám všem tak chybí. V sobotu 27. března 2021 od 20:00 proběhne na vašich telefonech, počítačích, tabletech či televizích přenos plnohodnotného vystoupení z divadla Broadway.

Poprvé na velkém pódiu, se speciální scénou a především všemi oblíbenými písněmi a nesmrtelnými hity v atmosféře, kterou znáte z Michalových vyprodaných koncertů. Přenos proběhne s podporou profesionální techniky a přenosových vozů tak, že si budete připadat, jako byste byli přímo v divadle Broadway!

“ Už se na to neskutečně těším! Po dlouhé době si zazpívám se svou kapelou Kvatro a užijeme si atmosféru koncertu tak, jako vždy. Krásné na tom je to, že moji fanoušci nás mohou sledovat z pohodlí domova, z jakéhokoliv koutu světa. Vím, že nám všem kultura a koncerty moc chybí, tak jsem se aspoň takto snažil svým fanouškům vyjít vstříc a zprostředkovat jim tento ON-LINE koncert. Tentokrát jsem si dal záležet i na technické stránce přenosu – diváci se tak nemusí bát, že by byl přenos jakkoliv přerušován. Budu se na všechny těšit a věřím, že pojedeme Non-stop."

Přenos začne v sobotu 27. března od 20:00 na této adrese: live.ticketstream.cz/michaldavid. Po zakoupení vstupenky, v potvrzovacím emailu obdržíte přístupový kód. Každý unikátní kód umožňuje jeden přístup k přenosu a vždy pouze z jednoho zařízení.

Pozor: Přístupový kód bude po aktivaci zneplatněn a přístup ke sledování bude umožněn pouze do 27.3. 23:59. Zakoupený kód pro přenos není platný pro sledování záznamu.