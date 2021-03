Tomáš Šebek – Chirurg bez hranic: Nebe nad Jemenem | Webinář

Pomáhal při živelné katastrofě na Haiti, ocitl se ve válečném konfliktu v Afghánistánu, zažil náročné podmínky Jižního Súdánu a jeho poslední mise ho zanesla do Jemenu, kde už pět let zuří válka. Český chirurg a lékař bez hranic Tomáš Šebek nám přiblíží své zážitky a zkušenosti z místa, které bylo jen před pár lety turistickou destinací. „Kalašnikov je v Jemenu něco jako doplněk k oblečení,“ hovoří oceňovaný lékař. I přes každodenní hřmění střelby, všudypřítomné hrozby cholery, operaci těžce postřelených dětí a nedostatku spánku, se Tomáš Šebek na své jemenské misi snažil pozorovat běžný život, jenž se skrývá pod válečným závojem. Večer s ním nahlédneme do jemenské nemocnice, poznáme lokální podmínky i organizaci Lékaři bez hranic a dozvíme se z první ruky o místě, kde se odehrává v současnosti největší humanitární katastrofa na světě.

Tomáš Šebek

je všeobecný chirurg, který pracuj v pražské Nemocnici Na Františku a který je součástí mezinárodní organizace Lékaři bez hranic. Na svou první misi s nimi odešel před deseti lety na zemětřesením zdevastované Haiti. Později se tam vrátil. Dvakrát pracoval v traumacentru Lékařů bez hranic v Kundúzu v Afghánistánu. Lékařskou péči poskytoval také lidem v Agoku na pomezí Súdánu a Jižního Súdánu. Celkem absolvoval s touto organizací šest misí, naposledy působil ve válkou zmítaném Jemenu. Svou zkušenost z misí popsal v blozích, které vyšly i knižně. Kromě toho, že je Tomáš Šebek odvážný a velmi zdatný chirurg, stál také u zrodu portálu uLekare.cz, který je dnes největší lékařskou online poradnou na českém webu.